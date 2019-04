Zijn onze kerken wél brandveilig?

Update: 21.27 uur Onderzoek in Goes moet uitwijzen hoe hard verdachte van dodelijk ongeluk precies reed

21:26 GOES - Ruim een uur later dan was aangekondigd, ging vanavond rond kwart over acht de Van de Spiegelstraat in Goes op slot en begonnen de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan hun onderzoek naar het dodelijk ongeluk dat vorig jaar oktober plaatsvond.