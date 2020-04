Zijn de provincie en de Zeeuwse milieudienst het bijna eens of hebben ze juist ruzie?

Video Strakke billen, maar dan thuis: fit­ness-apparaten vliegen de deur uit

11:26 GOES - Al vier weken zitten de sportscholen op slot om verspreiding van corona tegen te gaan. Hoe hou je dan je six-pack in shape, je billen strak en je conditie op peil? Wie niet naar de sportschool kan, haalt de sportschool zelf in huis, merkt Marten Jeremiasse in zijn zaak in Goes. Er wordt wat afgetraind in logeerkamers, het uitgeruimde schuurtjes of gewoon in woonkamers voor de tv.