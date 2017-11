Zijn CDA, VVD, SGP en PvdA een gesloten front?

Schijn bedriegt. Wie een doorsnee Statenvergadering volgt, kan wel eens de indruk krijgen dat er nauwelijks oppositie wordt gevoerd. Kijk maar eens hoe vaak de woordvoerders van een van de coalitiepartijen (CDA, VVD, SGP en PvdA) worden geïnterrumpeerd. Nauwelijks. En elkaar laten ze vrijwel altijd ongehinderd uitspreken, wat de indruk wekt dat ze het nooit oneens zijn. Soms lijkt het er op dat de woordvoerders van de coalitiepartijen alleen met scherp schieten op de kleinste partijen: Partij van Zeeland, 50 Plus en Zeeland Lokaal.

Uit het stemgedrag bij moties en amendementen komt een ander beeld naar voren. Het dagelijks provinciebestuur wordt lang niet altijd door alle vier de coalitiepartijen gesteund. Het bekendste voorbeeld is de stemming over het kruisprunt in de Sloeweg bij 's-Heerenhoek. Het voorstel van het dagelijks provinciebestuur, overigens niet gesteund door VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht, was om 15,9 miljoen euro uit te trekken voor de zogeheten Halve Haarlemmermeervariant. Het werd de ruim 4 miljoen duurdere Stervariant, niet alleen omdat de VVD de eigen gedeputeerde steunde, maar omdat ook de SGP niet meeging met het collegevoorstel.

Uit een overzicht van de stemmingen over ingediende moties en amendementen blijkt dat de coalitie het afgelopen jaar over een kwart daarvan verdeeld stemde. Van september 2016 tot en met september 2017 werden in totaal 47 moties en amendementen ingediend. Over 11 verschilden ze van mening.

Daardoor werden bijvoorbeeld door de oppositie ingediende voorstellen over natuureducatie, de kustvisie en varend ontgassen aangenomen. Overigens blijft het succes van de oppositie zeer beperkt. Tachtig procent van de moties en amendementen die door een oppositiepartij zijn ingediend, werd verworpen. Daarentegen werd negentig procent van de moties en amendementen van een coalitiepartij aangenomen.

Het merendeel van de moties en amendementen is wel door oppositiepartijen ingediend. GroenLinks en D66 zijn daarin de koplopers, gevolgd door de SP. Het zijn de belangrijkste middelen die ze hebben om invloed uit te oefenen op het provinciebeleid. Maar om ze aangenomen te krijgen is er altijd steun nodig van een of meerdere partijen uit de coalitie, omdat die gezamenlijk een meerderheid hebben in de Staten.

Het CDA stemde drie keer mee met voorstellen die alleen van de oppositie kwamen, de PvdA vier keer. Van de zes keer dat één coalitiepartij afwijkend stemde, was dat vijf keer de PvdA. Daarbij ging het vaak over natuur. In de elf situaties dat de coalitie verdeeld stemde, trokken VVD en SGP tien keer met elkaar op.