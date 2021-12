Zij zoekt één vierkante meter grond in Zeeland. ‘Ik denk wel dat ik er een bordje neerzet dat het van mij is’

Het platte antwoord? ,,Ik wil graag grondbezitter worden.” Maar, daar zit natuurlijk veel meer achter, geeft Katinka Simonse toe. Zij komt uit Goes, woont in Amsterdam en is beter bekend onder de naam Tinkebell. Nou komt ze niet in het wilde weg op het idee om een postzegeltje grond in Zeeland te kopen.