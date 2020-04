Zij zijn klaar om weer gasten te ontvangen, en zo gaan ze dat doen

Inmiddels 23 bewoners van Zeeuwse verpleeg­hui­zen overleden door coronavi­rus

18:03 GOES - In de Zeeuwse verpleeghuizen zijn inmiddels 23 cliënten aan het coronavirus overleden. Het aantal bewoners bij wie het virus is vastgesteld, is opgelopen tot 85. Van hen zijn er 16 hersteld of herstellende.