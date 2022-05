Zij vertrekt en laat een compleet ander ziekenhuis achter. ‘Adrz is geen probleemkind meer’

Terugkijken... daar heeft ze niet zoveel mee. Brandenburg kijkt liever vooruit. Analyseert wat beter moet, en vooral hoe. Ze overlegt, wint advies in en beslist. En wie niet mee wil of kan, heeft pech. Een dame met haar op de tanden. Maar ook iemand die woord houdt. Vertrouwen wint. De touwen graag in handen heeft, zo bleek de afgelopen jaren. Als financieel directeur moest ze wel. Om het ziekenhuis te redden. Al had ze graag meer haar menselijke gezicht laten zien. Vandaag kijkt ze toch terug, omdat ze per 1 juni vertrekt. Ze doet dat openhartig en aan de hand van acht steekwoorden.

1. Zeeland

,,Een prachtige provincie. Nee, klopt, ik woon er zelf niet. Vanuit Rotterdam, waar mijn man en ik gestudeerd hebben, zijn we naar Londen gegaan. Daar hebben we een paar jaar gewoond. Toen we met drie kinderen terugkeerden naar Nederland, wilden we niet in een stad gaan wonen. We hebben in Zeeland rondgekeken, maar zijn uiteindelijk uitgekomen in de gemeente Woensdrecht. Dichterbij de Randstad en dichterbij het vliegveld, beiden voor het werk noodzakelijk.”