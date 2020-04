Zij verdienen óók een lintje

VLISSINGEN - De lintjesregen van dit jaar is niet alleen een bijzondere omdat de koninklijke onderscheidingen op afstand worden uitgereikt, maar ook omdat juist allerlei mensen zich extra onderscheiden, maar niet nu al in aanmerking komen voor een lintje. Wie zou u juist nu een onderscheiding gunnen, vroegen wij. Hieronder vindt u de inzendingen die op deze oproep volgden.

Volledig scherm De mensen van uitvaartcentrum Overtoom Groen in Vlissingen. © Privéfoto

Nicole van Luijk, Vlissingen: ,,Mijn collega’s van uitvaartcentrum Overtoom Groen in Vlissingen verdienen een lintje omdat zij er in deze tijd de moed in houden en ons mooie werk onder moeilijke omstandigheden toch iedere dag weer uitvoeren. Meiden, jullie zijn geweldig!”

Nelly Eckhardt, Middelburg: ,,Mijn collega Annerieke van Oostende. Zij staat heel veel op rommelmarkten om geld in te zamelen voor spullen voor vluchtelingen, en nu gaat zij winkels langs om een boodschappenpakket te maken voor personen in haar wijk die dit nu goed kunnen gebruiken.”

Nellie van den Boorn-Huijsman, ‘s-Heer Arendskerke: Onze zwager Rommert van der Meer, 81 jaar oud, verdient volgens ons een lintje. Hij verzorgt thuis zijn vrouw, onze oudste zuster, Suus van der Meer-Huijsman, 78 jaar oud. Suus heeft Alzheimer. Voor de Coronatijd ging zij 4 dagen in de week naar een dagopvang in Domburg. Dat was voor Rommert erg fijn, dan kon hij weer wat in de moestuin werken. De dagopvang is nu gesloten en nu is Suus alle dagen thuis. Ze staat op een wachtlijst om opgenomen te worden in een verpleegtehuis. De enige hulp die ze krijgen is een schoonmaakster die een paar uur in de week komt schoonmaken. Wij als familie hebben veel bewondering voor Rommert. Het is niet makkelijk zegt hij, maar hij houdt vol zolang hij kan. Dus een echte held, vinden wij als familie!

Volledig scherm Margret van Beek maakt linten voor mondkapjes. © Privéfoto Kees van Beek, Bruinisse: ,,Mijn vrouw Margret verdient een lintje omdat zij al meer dan twee kilometer lintjes gemaakt heeft voor mondkapjes. Zeer toepasselijk: een lintje voor een lintjesmaakster.”

Volledig scherm Marlies werkt door voor haar cliënten van Zeeuws Schoon. © Privéfoto M. De Vlieger, Middelburg: ,,Onze dochter Marlies staat altijd klaar voor ons en de cliënten van Zeeuws Schoon. Heb veel respect voor de inzet die zij toont in deze tijd voor haar cliënten.”

Vivian en Martin van Hove, Axel: ,,Lieve Ingrid Maasmans-Picavet. Jij verdient dit lintje voor je inzet in de zorg, wij hebben daar enorm veel respect voor, pas goed op jezelf en blijf vooral gezond. Liefs Martin, Vivian, Pardoes en Pebbles.

Volledig scherm Steven van der Velden werkt op de ambulance en regelt ondertussen ook nog eens van alles voor zijn gezin en ouders. © Privéfoto Tamara Van der Velden, Vlissingen: ,,Mijn lieve man Steven van der Velden, vader van onze 2 lieve jongens Dani (7 jaar) en Milan (6 jaar) in deze coronatijd. Steven is werkzaam op de ambulancepost Middelburg, hij en zijn collega’s hebben ook al veel gezien en meegemaakt. Iedere keer de stress als hij weer een rit krijgt bij een mogelijke coronabesmetting, de knop omzetten en gaan. En zo gaat het al weken, bang zijn dat hij zelf besmet raakt, bang zijn dat hij ons gezin besmet. Ik ben al weken niet meer in een winkel geweest, ook zijn ouders zijn weken niet meer uit huis geweest, want ook dat regelt Steven allemaal. Een keer in de week loopt hij op zijn vrije dagen alle grote boodschappen voor ons gezin en voor zijn ouders te doen, om ons niet bloot te stellen aan de onzichtbare vijand. Ondertussen heeft hij zelf last van zijn rug en veel hoofdpijn van de onbewuste stress, maar Steven staat klaar voor iedereen. Voordeel is dat de kids nu ook al weken thuis zijn, en papa daar eventjes alles opzij kan zetten, en kan genieten met onze boys. Steven, mijn lieve man, papa van onze prachtige kinderen, heeft een groot hart van goud, en wij zijn gigantisch trots op hem voor wat hij allemaal doet voor ons en iedereen!

Volledig scherm Wijkverpleegkundige Dominique Zoeteweij. © Privéfoto Jan Verdam, Vlissingen: ,,Dominique Zoetewei, die ondanks de risico’s in het begin van de crisis, zonder masker toch dagelijks als wijkverpleegkundige haar zorg heeft verleend en zelfs op haar vrije dagen naar haar adresjes terug gaat om te kijken of het toch echt wel goed gaat met haar patiënt. Werkt met hart en ziel!”

Volledig scherm Margarita van der Schans. © Privéfoto Arwen van der Schans, Middelburg: ,,Ik geef mijn lintje aan mijn moeder. In deze vervelende tijd houdt zij zich zo sterk. Ze zorgt voor iedereen, ook al heeft ze belangrijke mensen verloren, en verliest zij deze nu ook. Mijn moeder Margarita van der Schans is een heel sterke vrouw!”

Kita den Boer, Zierikzee: ,,Mijn man verdient een lintje omdat hij altijd voor iedereen klaarstaat. Na mijn operatie heeft hij mij op en top en liefdevol verzorgd en geholpen en hij helpt ook vaak onze kinderen in huis en tuin , helpt in het huishouden, doet boodschappen, ook voor andere mensen, ramen zemen enzovoort. Het is een echte kanjer als er hulp gevraagd wordt staat hij paraat. Oppassen op de kleinkids is zijn favoriete bezigheid en de vier kleinkinderen zijn dan ook dol op hem.”

Arriënne Vogelaar, Grijpskerke: ,,Diederik Gommers verdient een lintje, en met hem iedereen in de zorg. Deze man, zo bevlogen, zo serieus, zo empathisch. Een geweldig mens.”

Lilianne Van der Ha, Heikant: ,,Voor Emmy van Remoortele, zij zet alles opzij voor behoud kerk Koewacht. Wens haar daar veel sterkte mee! Dat Emmy en haar gezin gezond mogen blijven!”

Peter Aertssen, Goes: ,,Mijn collega trainer Wim Reynhout uit Wolfaartsdijk. Wim is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan de voetbalvereniging Wolfaartsdijk als speler, leider, trainer, secretaris, toernooicommissie, leraar, directeur school. Hij heeft ontzettend veel gedaan in het vrijwilligerswerk. Staat voor iedereen klaar.”

Leo en Greta van der Wende, Goedereede: ,,Onze dochter Hanneke van der Wende verdient een lintje omdat ze met hart en ziel in het onderwijs werkt. Ze is een kanjer!”