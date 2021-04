Zij mag eindelijk de laptop even wegleggen. ‘In de collegezaal dacht ik: hier hou ik van’

video Lucky Fonz III na testoptre­den in Goes: ‘Ik voel me als een hond die even uit z’n mand mag’

25 april GOES - ,,Heel zachtjes meezingen mag hè”, roept Lucky Fonz III de zaal in, vlak voordat hij het refrein van zijn hit ‘Linde met een E’ inzet. Dat laten de 66 toeschouwers in een uitverkocht Podium ‘t Beest zich geen twee keer zeggen. De zanger geniet zichtbaar van het zachte gezang. ,,Alle energie die normaal in het volume gaat, steken we nu in toonhoogte en klanktextuur of zo!”