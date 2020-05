Zij kunnen eindelijk aan de slag

Eigenaresse Henny de Groot van de Middelburgse kapsalon Perfect Hairstyling is de hele woensdag al platgebeld door klanten die een afspraak wilden maken. Die kan ze nu vanaf maandag inplannen. ,,Yes, we mogen weer open.” De afgelopen weken heeft ze er alles aan gedaan om de deuren van haar kapsalon te kunnen openen zodra het weer kan. ,,Het was onduidelijk wat er mag. Wij hebben het zekere voor het onzekere genomen. Onze wastafels staan zo dicht bij elkaar dat ik er schermen tussen heb geplaatst. En ik heb mondkapjes gekocht. Niet honderden, maar vijftig. Voor de zekerheid. Ze zijn namelijk behoorlijk duur.”

Die zijn in ieder geval niet nodig. ,,Het is goed dat mensen moeten bellen voor een afspraak zodat we de risico’s kunnen inschatten.” De zaak is ruim genoeg om drie kapsters op meer dan anderhalve meter van elkaar te laten werken, maar of er vijf tegelijk aan de slag kunnen, zoals voorheen in de weekenden, is nog maar de vraag. En per klant is meer tijd nodig, want na afloop van de knipbeurt moeten de stoelen en de scharen grondig worden gereinigd. ,,Al met al verwacht ik dat we de prijs iets omhoog moeten doen.”