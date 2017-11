Zierikzeese poes liftte mee naar Duitsland

Volgens coördinator Gerrie Baarslag van Amivedi Zeeland, heeft de poes hoogstwaarschijnlijk een onbedoelde lift heeft gehad. ,,Rond Zierikzee zijn heel veel campings met Duitse gasten, misschien is de kat bij iemand in de openstaande caravan of auto gekropen." Het gebeurt volgens haar met enige regelmaat dat katten op een totaal andere plek binnen of buiten Nederland terecht komen doordat ze ongemerkt in een auto, bestelbusje of vrachtwagen klimmen. ,,Als een kat dan gechipt en geregistreerd is, komt het vaak wel weer thuis nadat het gevangen is, maar zonder chip is dat toch heel lastig", zegt Baarslag.