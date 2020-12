Zierikzee ontsnapt aan kleine vuurwerkramp: ‘Als 120 Cobra’s in je slaapkamer afgaan, is het huis onbewoonbaar’

Het is zo’n bericht dat je nauwelijks kunt geloven: Politie vindt 120 cobra’s onder bed jongen (17) in Zierikzee. Nee, het gaat hier niet om een reptielendierentuin, maar om opslag van zwaar illegaal vuurwerk. Of, zoals de politie zegt: eigenlijk praat je niet meer over vuurwerk maar over explosieven. Jacob is meer uitgesproken: ,,Ik noem het bommen.”