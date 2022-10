Zien jonge boeren nog een toekomst in Zeeland? ‘Om te boeren is Canada fantastisch, maar ik denk dat je er snel vereenzaamt’

Lenno Hanse (21) uit Zierikzee reed in juni met zijn tractor naar het boerenprotest in Stroe. Nu dieselt hij met een rooier over een Canadees aardappelveld. Dat is zo lang en vlak dat je ’s morgens al kunt zien wie er ’s middags op bezoek komt. Landbouwgrond is eindeloos in Canada. ,,Als je groot wilt boeren, moet je in Canada zijn. Er zijn mogelijkheden om er een bestaand bedrijf over te nemen en de grond kost ook maar een kwart van wat je er in Nederland voor betaalt.”