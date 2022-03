Ziekenhuizen zien meer patiënten met corona

GOES/TERNEUZEN - Het toenemend aantal coronabesmettingen vertaalt zich ook in de ziekenhuiscijfers in Zeeland: meer besmette patiënten, meer ziekteverzuim en meer afgezegde afspraken.

Sinds eind februari bijna alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, testen meer mensen positief op corona. Dat heeft zijn weerslag, zo blijkt uit de weekcijfers van de ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam. In de cijfers tellen de twee Zeeuwse ziekenhuizen zowel de mensen mee voor wie corona de reden van opname is, als patiënten die voor een andere behandeling in het ziekenhuis liggen, maar wel positief getest zijn op corona.

Hoog ziekteverzuim

Adrz in Goes meldt nog altijd een hoog ziekteverzuim onder medewerkers en artsen. ,,Dat heeft naar verwachting de komende weken nog gevolgen voor geplande onderzoeken en behandelingen. Ook zeggen regelmatig patiënten een afspraak of behandeling af vanwege corona”, aldus Adrz.

Volledig scherm Aantal opgenomen patiënten op de verpleegdafdeling en ic van Adrz en ZorgSaam op maandagen in 2022 © -

Adrz nam de afgelopen week 30 mensen op met corona, 10 meer dan de voorgaande week. Maandagochtend lagen 27 mensen met corona in het Goese ziekenhuis; 24 mensen worden behandeld op de verpleegafdeling (voorgaande week zestien). Op de intensive care liggen 3 patiënten (voorgaande week 2). Er zijn 5 mensen overleden.

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen nam de afgelopen week 16 nieuwe patiënten op. Dat zijn er 7 meer ten opzichte van de voorgaande week. Er mochten ook 8 mensen naar huis. In ZorgSaam behandelt 8 Zeeuwen en 1 patiënt uit de regio Rijnmond met corona op de verpleegafdeling. Begin vorige week lagen er 2 patiënten. Op de intensieve zorg ligt 1 coronapatiënt, vorige week telde de ic in Terneuzen geen patiënten met corona.