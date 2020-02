Ziekenhuizen geven elkaar inzage in drukte in strijd tegen overvolle spoedeisende hulp

De applicatie 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) is al, of wordt binnenkort, geïnstalleerd in elf ziekenhuizen. Ook drie ambulancediensten en meldkamers kunnen meekijken op het dashboard. 2TWNTY4 kan zelfs voorspellen hoeveel patiënten er over twee uur zullen zijn op elke aangesloten SEH. Deze kennis kan een enorme verbetering opleveren voor de spreiding van patiënten over de beschikbare capaciteit in een groot gebied. Als eerste zijn het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis aangesloten. De andere ziekenhuizen volgen één voor één. Bij elke nieuwe deelnemer wordt het effect groter.