Ziekenhuis Top 100: ZorgSaam zakt, ADRZ stijgt

video/pollVLISSINGEN - ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is gezakt in de Ziekenhuis Top 100. Het ziekenhuis stond vorig jaar op plek 12, nu op positie 32. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis stijgt van plek 46 naar 40.

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen staat mede lager op de ranglijst doordat het op twee aspecten de medische norm niet haalt. Ziekenhuizen moeten per jaar 20 operaties voor blaaskanker verrichten, ZorgSaam deed er 5. Een jaar eerder, in 2015, waren het er 8. Ook blijft het met 19 operaties aan een verwijde buikslagader onder de minimumnorm van 20 ingrepen per jaar.

Enquete poll Zeeuwse ziekenhuizen zijn prima Eens

Oneens Zeeuwse ziekenhuizen zijn prima Eens (49%)

Oneens (51%)

ZorgSaam scoort goed op punten die samenhangen met de kwaliteit van de verpleging, zoals de controle op ondervoeding en pijn. Bij de controle van kwetsbare patiënten op een delier is verbetering mogelijk.

Complicaties

Ook het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis komt met 14 blaaskankeroperaties, net als een jaar eerder met 18, niet aan de norm van 20 ingrepen per jaar. Daarnaast hoort het bij de 10 procent ziekenhuizen met het hoogste percentage borstprothesen dat verwijderd moet worden na complicaties.

Het ADRZ doet het goed als het gaat om het percentage complicaties na veel voorkomende operaties: bij een galblaasverwijdering, een operatie voor een heupfractuur of het plaatsen van een heupprothese zijn er minder complicaties dan gemiddeld.

Stijgende lijn

Lisette te Velde, lid van de Raad van Bestuur van het ADRZ, wijst op de stijgende lijn in de Ziekenhuis Top 100. ,,Twee jaar geleden stond het ADRZ op 69, vorig jaar op 46 en nu op 40. Dat laat zien dat we stapje voor stapje vooruit gaan.''

Ze zegt dat het ADRZ samen met Erasmus MC zoekt naar een oplossing om aan de medische normen te voldoen. ,,Die zijn er niet voor niets. Onze insteek is te zorgen dat we blaaskanker in Zeeland kunnen blijven behandelen en dat mensen straks niet naar Rotterdam moeten.''

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen stelt vast dat ze 'op zaken die ze zeer belangrijk vindt (kwaliteit van zorg en verpleegkundige zorg) bovengemiddeld scoren'. Directeur René Smit zegt de punten waarop ZorgSaam zakt, aanpakt. ,,We zijn gestopt met de operaties van blaaskanker in Terneuzen. Onze uroloog doet de behandelingen sinds halverwege vorig jaar in ons partnerziekenhuis Maria Middelares in Gent.''

Inspectie

De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 36 aspecten die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, veelvoorkomende ingrepen en de kwaliteit van de verpleging.