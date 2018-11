Ziekenhuis in Goes neemt maatregelen na uitval

van kinderartsen

GOES - Twee van de elf kinderartsen van ziekenhuis Adrz in Goes zijn voor langere tijd uit de running door privéomstandigheden. Daardoor kan het zijn dat kinderen langer moeten wachten op een afspraak. Het Adrz investeert in kindzorg en neemt maatregelen om de gevolgen te beperken en om problemen in de toekomst te voorkomen.