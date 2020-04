Ziekenhuis Erasmus houdt online informatiebijeenkomst voor kankerpatiënten

Ramptoeris­ten die geen afstand hielden bij brand Hulst massaal op de bon? ‘Dat is bijna niet te doen’

14:18 HULST - Een grote brand trekt vaak drommen mensen. Niet handig in coronatijd, waarin iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet nemen. Bij de brand in garagebedrijf Van der Poel in Hulst hielden woensdagavond heel wat toeschouwers zich niet aan de regels. Burgemeester Jan-Frans Mulder is verbaasd, maar massaal boetes uitdelen? ‘Dat is bijna niet te doen’.