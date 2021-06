Ziekenhuis Adrz weer bereikbaar bereikbaar na telefoonstoring

Daling van coronapa­tiën­ten in Zeeuwse ziekenhui­zen zet door

14 juni GOES / TERNEUZEN - De daling van het aantal opgenomen coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen zet door. Bij Adrz in Goes en in ZorgSaam in Terneuzen liggen maandag in totaal zeven mensen met Covid-19. Dat waren er vorig week nog dertien.