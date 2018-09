Ziekenhuis Adrz sluit dialyseafdeling Vlissingen en brengt die onder in Goes

VLISSINGEN - Ziekenhuis Adrz sluit per 1 november de dialyseafdeling in Vlissingen en concentreert die in Goes. Reden is dat steeds meer mensen gedialyseerd moeten worden en dat het lastig is om gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden. Het openhouden van twee locaties kost daardoor extra veel geld.

Dat heeft het Adrz vandaag bekend gemaakt. Het Adrz nam de dialyseafdeling anderhalf jaar geleden over van zorginstelling Zeelandcare. Het ziekenhuis heeft daardoor drie locaties waar patiënten kunnen worden gedialyseerd: Goes, Vlissingen en Kamperland. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis onderzoek gedaan naar de toekomst van dialyse in Zeeland.

Daaruit bleek volgens Adrz dat patiënten op dit moment (nog) niet thuis of ’s nachts gedialyseerd willen worden. Ook stelt het ziekenhuis vast dat het moeilijk is om aan gespecialiseerde verpleegkundigen te komen, terwijl het aantal dialysepatiënten toeneemt.

Vakantiedialyse

Besloten is om Vlissingen te sluiten en de vakantiedialyse op de Banjaard in Kamperland open te houden. Die afdeling is alleen tijdens vakanties open en is druk bezet. In Vlissingen ligt dat anders, legt Adrz-woordvoerder Ilona Wielemaker uit. ,,In Vlissingen zijn momenteel 12 mensen in behandeling. Telkens zijn twee verpleegkundigen aanwezig. Die doen de dialyses, maar ook allerlei werk eromheen, zoals het schoonmaken van de apparatuur. Door de afdeling in Goes onder te brengen, kunnen we ervoor zorgen dat de verpleegkundigen de schaarse tijd kunnen besteden aan patiënten. Daar doen andere mensen de bijkomende werkzaamheden. Op die manier kunnen we efficiënter werken.''

Verpleegkundigen

Ook kost het veel geld om op beide locaties de modernste apparatuur te hebben staan, stelt het Adrz. Het sluiten van de afdeling in Vlissingen is voorgelegd aan de Cliëntenraad en de patiëntenvereniging. Die hebben gekeken hoe het besluit uitpakt voor patiënten. Beide organen hebben de directie positief geadviseerd, aldus Wielemaker. De komende jaren gaat het Adrz flink investeren in de dialyse-afdeling in Goes. Ook worden extra dialyse-verpleegkundigen opgeleid.

Behandelschema's