Ziekenhuis Adrz krijgt een nieuw pijncentrum

Zeeuwse campings lijken niet te verdwijnen, maar veranderen wel

16:45 VLISSINGEN - Nederlanders hebben steeds minder keuze als het gaat om campings. Zo meldt de Kamer van Koophandel vandaag op basis van eigen cijfers. In Zeeland is de daling van het aantal kampeerterreinen zelfs het sterkst. Bij werkgeversorganisatie voor recreatie Recron is er verbazing over dat bericht. Regiomanager Monica de Vast: ,,Als ik naar de Zeeuwse ledenlijst van afgelopen jaar kijk heb ik geen enkele annulering. Ons ledenaantal is juist gegroeid.”