Ziekenhuis Adrz boekt winst van 5,3 miljoen euro

In februari sprak Claudia Brandenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur, al de verwachting uit dat het Adrz een winst van om en nabij de 5 miljoen zou gaan halen . Overigens is dat circa een miljoen lager dan in 2017. Dat komt omdat het ziekenhuis opnieuw veel geld stopt in nieuwe medische apparatuur, de renovatie van het ziekenhuis in Goes en omdat het Adrz meer geld kwijt is aan dure medicijnen.

Zo is in 2018 is in het ziekenhuis in Goes fors geïnvesteerd in de Centrale Sterilisatie Afdeling en een nieuw Moeder & Kind centrum. Ook is de vernieuwing van de afdeling Heelkunde van start gegaan (die is onlangs in gebruik genomen) en is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een tweede CT-scan.

Ook hoeven Zeeuwse patiënten met een vorm van longkanker waar zij immunotherapie voor krijgen, sinds de zomer 2018 niet meer naar het Erasmus MC te reizen.