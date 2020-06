Ziekenhuis Adrz behaalt positief resultaat van 5 miljoen euro

Prijs van graf verschilt soms duizenden euro’s per gemeente

18:35 MIDDELBURG - Een graf is in de ene gemeente veel duurder dan in de andere. Nabestaanden betalen bijvoorbeeld in Middelburg drie keer zo veel als in de gemeente Hulst. Dat scheelt duizenden euro’s, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta naar de graf- en crematiekosten.