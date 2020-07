Zieke kunstenaar Rien Verschuur nog één keer in Zeeland: ‘Voor de dood ben ik niet bang’

DELTA opnieuw drie jaar hoofdspon­sor Ride for the Roses in Zeeland

7:00 MIDDELBURG - DELTA is de komende drie jaar opnieuw hoofdsponsor van de DELTA Ride for the Roses in Zeeland. De Zeeuwse telecomprovider en energieleverancier heeft de samenwerking met de Stichting Ride for the Roses Zeeland opnieuw vastgelegd in een overeenkomst voor de komende jaren.