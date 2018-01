Zieke bomen langs spoor Souburg-Middelburg worden gerooid

Grondgebied

De bomen staan zowel op Middelburgs als Vlissings grondgebied. In Middelburg zijn de procedures voor het verlenen van een kapvergunning al afgerond, in Vlissingen loopt op 31 januari de bezwarentermijn af. ,,Zo snel mogelijk daarna beginnen we met het groenherstel. We vervangen de oude abelen de komende jaren door nieuwe en planten nog eens 225 extra bomen aan. Aan de hand van inspecties wordt bepaald welke bomen het eerst aan de beurt zijn'', aldus de provincie.