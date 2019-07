Zeven Zeeuwse restaurants bieden culinaire treinrit aan

De zeven ‘betere’ restaurants hebben in april dit jaar een coöperatie opgericht. Ze treden sindsdien samen naar buiten onder de naam restaurantzeeland.nl. Aanvankelijk waren het er acht, maar Bij Kees uit Zierikzee trok zich terug. Het zijn niet de minste namen die samenwerking hebben gezocht: Katseveer in Wilhelminadorp (1 Michelinster), ’t Vlasbloemeken in Koewacht (1 Michelinster), Spetters in Breskens (1 Michelinster), De Kleine Toren van Baarland, Scherp en De Gespleten Arent in Middelburg en Mezger in Domburg. Restaurants die stuk voor stuk op hoog niveau koken.

Eerste actie

Het evenement Best Food Friends op 31 augustus wordt hun eerste gezamenlijke actie. ,,We hadden allebei de wens eens iets te organiseren met de stoomtrein. Onze collega’s waren meteen enthousiast en zo hebben we gezamenlijk besloten dit als eerste evenement te organiseren”, zeggen Jelle Capelle (De Kleine Toren) en Jessica van der Weel (Katseveer).

Eindstation