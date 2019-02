Zeven van de tien Zeeuwen willen gaan stemmen op Provinciale Staten

Nieuw project Vleeshal: Kunste­naars kijken binnen in Middelburg­se huizen

24 februari MIDDELBURG - Nadat Zeeuwse kunstenaars de afgelopen jaren de aandacht vestigden op interessante plekken in de provincie, nodigt de Vleeshal vanaf nu kunstenaars van buiten Zeeland uit om iets te doen met huizen in Middelburg. De eerste aflevering van Rooms of now werd vanmiddag geopend aan de Korendijk in Middelburg.