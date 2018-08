Zeven aanhoudingen voor reeks autokraken langs Zeeuwse kust

VIDEO Het azc in Goes is leeg, op de familie Hosseini na

20:17 GOES - Donderdagochtend. Een dubbeldeks bus rijdt stapvoets het terrein van het azc in Goes op. Het is de eerste van drie bussen die 81 bewoners naar hun nieuwe onderkomen in Katwijk brengen. Daarna is de gezinslocatie bijna leeg. Bijna. Op de Afghaanse familie Hosseini na. Die vertrekt zondag pas.