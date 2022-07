Zestigplussers denken weer aan de prik

Dat merken ze ook in bij de prikpost in Vlissingen. Daar kwam dinsdagmorgen de een na de ander om een verse coronaprik. De priklocatie Vlissingen is op dinsdag en donderdag open. Inmiddels melden zich op die dagen weer honderden mensen.

Je mag ook zonder afspraak komen, maar de Vlissingse Toos Tax-Bergs heeft het voor de zekerheid toch maar gedaan. Ze stapt net uit de GGD-locatie aan de Alexander Gogelweg. Op haar linker bovenarm zit het pleistertje waar ze zojuist is geprikt. De herinneringsbrief van het ministerie van Volksgezondheid was voor haar de aanleiding om haar inmiddels vierde vaccinatie te halen. Zo heeft geen moment getwijfeld. ,,Tuurlijk doe ik het. Je weet maar nooit. Ik vind het wel zo veilig.”

Alexander Greve schuift aan in het korte rijtje mannen dat op hun beurt staat te wachten. De Oostkapellenaar vindt het vreemd dat de vaccinatiepost niet in Middelburg staat. ,,Dat is toch de hoofdstad van de provincie, het hart van Walcheren.” Net als alle andere 60-plussers had hij afgelopen voorjaar de herhaalprik al kunnen laten zetten, maar corona gooide roet in het eten. Daarom moest hij drie maanden wachten. ,,Ik denk dat het echt wel nuttig is om je opnieuw te laten vaccineren. De besmettingen nemen weer toe.”