Zesde verdachte gearresteerd voor overval Hrieps

Hrieps-verdachte (22) langer vast; dinsdag is pro-formazit­ting

14:32 VLISSINGEN - Het voorarrest van een 22-jarige man uit Goes die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de overval na muziekfestival Hrieps, is met dertig dagen verlengd. De man moet dinsdag voor de rechtbank in Middelburg verschijnen tijdens een pro-formazitting.