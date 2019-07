Zes Zeeuwse Rembrandts zijn te zien in het Rijksmuseum

Column Marleen Blommaert Vakantiege­voel: je leeft ernaar toe via de afgekruis­te dagen in je agenda

14:12 Vreemd hoe vakantiegevoel werkt. Je hebt of je hebt het niet. Je leeft ernaar toe via de afgekruiste dagen in je agenda. Het vooruitzicht om naar die prachtige camping of die schitterende streek te gaan, maakt dat je fluitend die laatste klussen nog even afrondt. Misschien sta je wel met open armen klaar om je kleinkinderen te ontvangen van je overstresste kinderen. Stuiterend struikelen ze over je drempel: ,,Opa, oma, wat gaan we vandaag doen?”