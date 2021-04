Zenuwen voor vmbo’ers Maaike, Lorenzo en Atiya tijdens hun praktijkexamen: ‘Nu moet je alles goed doen’

Al 20 jaar worden kadavers naast hún huis gelegd: ‘Het is gewoon onsmake­lijk’

6 april BURGH-HAAMSTEDE - Als een van de runderen of pony’s die in de Zeepeduinen grazen overlijdt, legt Natuurmonumenten ze steevast aan de Moolweg in Burgh-Haamstede, vlakbij huisnummer 4. Dat stinkt, is niet smakelijk en is geen visitekaartje voor voorbijgangers, zeggen Anna Blom en Rob Delfgaauw.