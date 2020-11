Zelfvarende pontjes en meedenkende verkeerslichten: reist Nanita in 2035 zo door Zeeland?

Advocate van verdachte zaak Oostkapel­le wil dat haar cliënt wordt vrijgela­ten: ‘Dit is schrijnend’

13:19 MIDDELBURG - De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle zit ‘te lang onnodig vast’. Dat vindt zijn advocate Rivka Davidse. Ze wil dat hij wordt vrijgelaten tot de zaak voorkomt. In een speciale - niet openbare - procedure heeft de rechtbank haar in het ongelijk gesteld. Daartegen gaat ze in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.