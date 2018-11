Zelfs vogelliefhebbers betwijfelen nut afschieten zwerfkatten

Urgentie

,,Is dit de weg die we in moeten slaan?”, vroeg Van Haperen in de Statencommissie ruimte, die uitgebreid discussieerde over de beleidsnota Natuurwetgeving. ,,Is de urgentie groot genoeg om tot zulke controversiële maatregelen over te gaan? Ik ben een vogelliefhebber en ik heb niet het idee dat dit speelt in Zeeland. Het ontbreekt aan tellingen. Dit onderwerp roept heel veel emotie op. Is het niet verstandig een andere koers te kiezen?”