Zelfs Martin Garrix draaide de remix van Florian Hamelink uit Spui: ‘Ik krijg duizenden filmpjes, dat het in Albufeira of Mallorca wordt gedraaid’

Florian Hamelink (18) uit Spui draaide in mei voor de eerste keer live op een feest. Sindsdien bevindt hij zich in een muzikale achtbaan. Hoe dat komt? Hij filmde een muzikaal grapje, dat werd opgepikt door de wereldberoemde dj Martin Garrix die zijn remix óók gebruikte. Sindsdien wordt hij veel geboekt als dj en gaat zijn JBL edit de hele wereld over. ,,Ik krijg duizenden filmpjes, dat het in Albufeira of Mallorca wordt gedraaid.”