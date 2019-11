Zelfs een autoloze zondag went

Middelburg begint onderzoek: verdienen Briëthui­zen monumenten­sta­tus of niet?

18:03 MIDDELBURG - Het kan nog wel zes jaar gaan duren voordat bewoners van Briëthuizen in Middelburg weten of hun huis daadwerkelijk gesloopt gaat worden. De gemeente Middelburg gaat eerst uitgebreid onderzoeken of de huizen de status van gemeentelijk monument verdienen. Daarna zijn nog allerlei gerechtelijke procedures mogelijk.