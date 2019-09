Zelfs de minister krijgt de nieuwe glossy folder over de Zeeuwse mosselkweek

YERSEKE - Een glossy brochure die alles over de mosselkweek vertelt. In het boekje duiken coryfeeën als oud-speler en voetbalcommentator Jan Boskamp en oud-politicus Hans Alders op. Binnenkort ligt het op het bureau van ministers, Kamer- en Statenleden. Is de mosselsector een charme-offensief begonnen?

De gelikte folder Mosselperspectief moet vooral beleidsmakers informeren over de mosselkweek. Over de vele tonnen die de mosselsector investeert in wetenschappelijk onderzoek, over het verzamelen van mosselzaad in mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) en over het belang van de mossel als circulair geproduceerd eiwitrijk voedsel. Universitair docent Hannah van Zanten van de Wageningen University & Research mag er een hele kantlijn over uitweiden.

Quote In het seizoen eet ik twee tot drie keer per week mosselen. Jan Boskamp, Voetbalcommentator en ambassadeur van de Zeeuwse mossel

Het voorwoord is voor voetbalcommentator en oud-speler Jan Boskamp, die tevens ambassadeur van de Zeeuwse mossel is. Want de flamboyante smulpaap is gek op mosselen, bekent hij. ,,Noem het een lichte verslaving. In het seizoen eet ik twee tot drie keer per week mosselen. Mét frieten en natuurlijk dat sausje. Werelds! Je eet de zee!” Boskamp wist lange tijd weinig van de kweek. ,,Ik eet ze heel mijn leven, maar had weinig idee van de kweek. Intussen ben ik een keer meegevaren en zeer onder de indruk geraakt.”

Volledig scherm Foto van de brochure Mosselperspectief. © Frank Balkenende

Ministers

De kennislacune bij de voetbalcommentator mag dan zijn gedicht, maar daarmee houdt het zendingswerk niet op. De Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur stuurt de glossy brochure naar politici en beleidsmakers met de portefeuilles visserij, aquacultuur en natuur. Secretaris Addy Risseeuw: ,,De ministers Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat krijgen er sowieso één. Ook fractiespecialisten in de Kamer ontvangen de nieuwe brochure. Daarnaast staan Statenleden van de drie noordelijke provincies op de adressenlijst, want hoewel de Waddenzee een belangrijk kweekgebied voor mosselen is, kennen ze de mosselsector niet zo goed. Een charme-offensief? We vonden dit nodig. Het is nuttige informatie.”

Misvattingen

De mosselsector wil met de eerste 500 brochures misverstanden over de kweek wegnemen, mochten die nog bestaan. Risseeuw: ,,We willen alle facetten van de bedrijfstak laten zien. In tien jaar tijd is die fors veranderd. De sector investeert fors in optimale en duurzame kweekmethoden. We hopen dat bestuurders hun exemplaar bewaren.” Soms moet je echter net iets meer doen om mogelijke misvattingen weg te nemen. Om die reden nam de BRU12 onlangs Statenleden van Groningen, Friesland en Noord-Holland mee de Waddenzee op. Risseeuw: ,,Wij komen er vaak, maar zijn bestuurlijk en maatschappelijk te weinig zichtbaar in het noorden. Daar is nu een eerste stap voor gezet.”