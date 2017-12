Zeldzame Zonnevis waargenomen in Oosterschelde

Dat meldt Nature Today op hun website. De Zonnevis komt vooral voor in kustwateren van Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Zuid-Afrika, in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en het westen van de Grote Oceaan. Hoewel de Zonnevis ook in het Nederlandse deel van de Noordzee niet zeldzaam is, blijft iedere waarneming in de Nederlandse zeearmen bijzonder.

Een aantal keer eerder werd een Zonnevis gezien in de Oosterschelde. In 1965 werd een exemplaar gevonden in een vissersnet, en in 1970 in een fuik. De laatste keer dat een sportduikers een Zonnevis zagen was in 2009 bij de Zeelandbrug.