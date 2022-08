Zeldzame ziekte ontnam Yoka haar zicht en vrijheid: ‘Naar de bakker fietsen, dat zou al heerlijk zijn’

monnikenwerk Raven, een duif en de lerende kerk

Een week of twee zijn wij in de ban van een duif. Toen alle buren op vakantie waren en het in de wijk rustig was, klopte er een duif bij ons aan. Vrij letterlijk. De duif was geringd en we legden de link met de onlangs door onweer verdwaalde sportduiven.

27 augustus