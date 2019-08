Zelden is er kleurrijker gescholden dan in ‘Wie is bang’

Kopschop­pers wensten Martijn ‘wéér kanker toe’ op Trekker­trek: ‘Waren het bekenden?’

27 augustus OUD-VOSSEMEER - De drie mannen die Martijn Bevelander (29) na Trekkertrek op 11 mei in Oud-Vossemeer vreselijk mishandelden, hebben hem expliciet ‘wéér de ziekte kanker’ toegewenst. De politie ziet de scheldpartij als mogelijk aanknopingspunt dat kan leiden tot de opsporing van de nog spoorloze daders, omdat het slachtoffer in 2016 deze ziekte daadwerkelijk had. ,,Mogelijk kenden de daders Martijn Bevelander”, zegt een woordvoerder van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.