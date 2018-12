Zeiljacht met vijf opvarenden vermist op Noordzee

Buurtbewo­ners: geef Zeeuwse Muzikanten oefenruim­te terug

18:14 MIDDELBURG – Bewoners van de Torenweg in Middelburg willen dat de Zeeuwse Muzikanten weer gebruik kunnen maken van hun repetitieruimte. Het orkest van Stichting Arduin moest op zoek naar een andere locatie, omdat de geluidsnormen overschreden worden. De omwonenden zeggen geen last te hebben van het orkest. Ze hebben een brief geschreven aan het Middelburgse gemeentebestuur.