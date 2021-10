Zeg maar dág tegen die agenda: papier is peperduur

Het is al maanden aan de gang, zegt Hans Gertsen van drukkerij Zoeteweij in Yerseke. ,,De levertijden van karton zijn extreem lang. Vier, vijf maanden in plaats van drie, vier weken. We gaan nu naar de vijfde prijsstijging van dit jaar en betalen bij sommige soorten papier of karton veertig procent meer dan een half jaar geleden. Gelukkig hebben wij wat voorraad staan.”

Alex Timmermans, Boekhandel Paard van Troje in Goes

Zoeteweij drukt ook boeken, maar dat zijn kleine oplages op standaard papier. ,,Daar speelt het niet zo", aldus Gertsen. Alex Timmermans van boekhandel Paard van Troje in Goes merkt dat er vooral problemen zijn bij de herdruk van bepaalde boeken. ,,Normaal gesproken duurt het uiterlijk twee weken voor een boek herdrukt is. Nu kan het maanden duren. Paco en de magische halsband, een kinderboek dat in september uitkwam, heb ik precies één dag op voorraad gehad. Toen was het opeens in heel Nederland uitverkocht. De herdruk laat nog tot half november op zich wachten.”