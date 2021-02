Zeeuwse zwerfkat Nala duikt na ‘wereldreis’ op in Rotterdam

Daar staat Ravi dan. ‘Ineens brak de achterkant uit en begon de bus te glijden’

8 februari ZAAMSLAG - Als Ravi Eggermont met zijn DHL-bus begint te glijden, schrikt hij zich rot. ,,Toen ik dat weiland op me af zag komen, dacht ik: het zal toch niet voorbij zijn?” Zijn geluk is dat hij niet in paniek raakt. ,,Ineens had ik weer macht over het stuur.” Toch kan hij weinig meer doen. De bus vol met pakketten glijdt de berm in.