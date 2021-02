Zeeuwse zwembaden worstelen met wachtlijsten voor zwemles: veel kinderen leren nu niet zwemmen

Het is niet de eerste keer dat zwembaden de deuren moeten sluiten. In maart en november moesten ze ook al tijdelijk dicht vanwege het coronavirus. En sinds december opnieuw. ,,We zitten op 22 weken”, weet zwembadmanager Ingrid Dijkhuizen van Omnium in Goes. Om de uitdijende wachtlijsten maakt zij zich niet zo druk. ,,Ik zie het wel oplopen, maar er komen ook minder aanmeldingen binnen. Als we straks weer open mogen, zal het wat drukker zijn. Gelukkig zien we ook genoeg mogelijkheden om de wachttijd straks weer wat terug te dringen. Bijvoorbeeld door doordeweeks meer groepen per middag les te geven of, als recreatiezwemmen voorlopig nog niet mag, gebruik te maken van dat bad.”