Zeeuwse zussen niet nerveus voor optreden op Sziget

BOEDAPEST - De zussen Donna (22) en Nina (16) de Krijger uit Hoek zijn op muziekfestival Sziget in Boedapest. Daar mogen ze, als duo Young Acoustic, komende nacht optreden. We volgen hun belevenissen in een korte serie.

Terwijl het thuis in Zeeland eindelijk regent, zuchten Donna en Nina op Sziget onder de hitte. ,,Het is echt heel warm", zegt Donna. ,,We lopen de hele tijd met een natte handdoek in de nek. Anders is het niet te doen. Waarschijnlijk blijft het ook de komende dagen zo."

Kendrick Lamar was woensdag te gek. ,,Maar ook wel erg druk. We zijn daarna redelijk op tijd gaan slapen, omdat we vandaag moeten spelen. Vanochtend werden we al vroeg onze tent uitgeblazen door de soundcheck op de main stage."

Bonobo

De donderdag staat vooral in het teken van hun eigen optreden, dat pas om één uur vannacht op het programma staat. ,,We hebben alles nog een keer doorgenomen. Verder willen we een paar artiesten bekijken. We zijn vooral benieuwd naar Bonobo, maar ook Gorillaz en Oscar and the Wolf zijn heel tof."

Met de zenuwen voor het optreden valt het mee. ,,We hebben woensdag even gekeken bij de artiesten die op de Campfire Stage spelen. Het is er leuk en druk, maar vooral relaxt. Daardoor zijn we zelf ook niet echt nerveus."

Voordeel

Ze zien het als een voordeel dat ze zo laat staan geprogrammeerd. ,,Alle grote namen zijn dan afgelopen. Vaak komen dan veel mensen richting de Campire Stage. Waarschijnlijk zal het dus redelijk druk zijn. Dat is wel weer leuk."