Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben de Zeeuwse zorgorganisaties veel voorzieningen voor dagbesteding en –opvang vanaf medio maart gesloten. Dagbesteding en -opvang is voor veel cliënten én hun naasten een cruciale voorziening, juist in deze crisisperiode. Omdat buiten de verpleeghuizen de richtlijn voor ouderen enigszins is versoepeld en dagbesteding buiten de instellingen kan plaatsvinden, is besloten de dagbesteding in aangepaste vorm weer voorzichtig op te starten. ZorgSaam heeft dat inmiddels gedaan, andere organisaties volgens zo snel mogelijk

Om het risico op verspreiding van het virus te beperken en de situatie zo veilig mogelijk te houden, is het aantal deelnemers per groep beperkt (ongeveer 4). Cliënten voor wie dagbesteding het meest noodzakelijk is komen als eerste in aanmerking. Het gaat dan om cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.