Zeeuwse zorgorganisaties maken het gemakkelijk: het griepprikteam komt zelf bij je langs

Deelfiets met appje van het slot

17:45 MIDDELBURG - De deelfiets heeft de toekomst in Zeeland, is de stellige verwachting van provinciebestuurder Harry van der Maas. Met de Middelburgse wethouder Chris Simons haalde hij vandaag met zijn mobiele telefoon de eerste deelfietsen van het slot. Middelburg is de eerste stad in Zeeland waar dit deelfietssysteem met de app GoAbout wordt toegepast.