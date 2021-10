Zeeuwse ziekenhuizen zetten zich schrap voor de volgende coronastorm

Stoomhijs­kraan heeft weer een plek in de stad, maar een slepende reddings­ope­ra­tie was het wel

15 oktober VLISSINGEN - Als het aan de gemeente Vlissingen had gelegen, had stoomhijskraan 38 vandaag geen plekje gekregen bij het Scheldekwartier. Sterker nog, dan was het ding door de kaken van een shredder gegaan. Wesley Sekewael stak daar een stokje voor en nu, zes jaar later, presenteerde hij zijn voltooide meesterwerk aan Vlissingen.