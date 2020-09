Zeeuwse ziekenhuizen vangen weer coronapatiënten op uit andere provincies

Bij ADRZ werden dit weekend drie patiënten uit de regio Rotterdam-Rijnmond geplaatst. Daar ligt er nu nog één van in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu drie patiënten in Goes, waarvan één op de IC. Ook in Terneuzen zijn drie coronapatiënten uit die regio opgenomen, waarvan twee op de IC liggen. Er zijn momenteel geen Zeeuwen met corona in het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis.