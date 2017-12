Zeeuwse ziekenhuizen publiceren sterftecijfers

VLISSINGEN - Er overleden vorig jaar in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis meer patiënten dan mag worden verwacht op basis van hun aandoening en bijvoorbeeld hun leeftijd. Al doet het ziekenhuis het in 2016 beter dan het jaar ervoor. In ZorgSaam overleden vorig jaar minder mensen dan verwacht, maar doet het iets minder goed dan in 2015.

Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers, de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Ziekenhuizen zijn verplicht om het te publiceren, maar het is een omstreden cijfer. Het geeft niet aan hoeveel patiënten zijn overleden, maar zet het aantal overlijdens af tegen de sterfte die verwacht mag worden op basis van leeftijd, geslacht en aandoening. Op die manier wordt geprobeerd om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Dat is lastig omdat ziekenhuizen op verschillende manier registreren. Ook is het ene ziekenhuis groter dan het andere en doet het een meer risicovollere operaties dan het andere. Het cijfer 100 staat gelijk aan het landelijk gemiddelde en betekent dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht op basis van de diagnose. De Zeeuwse ziekenhuizen kruipen naar elkaar toe.

Bij het ADRZ is het sterftecijfer in 2016 vastgesteld op 112. Dat is lager dan dat van het jaar ervoor (126). Dat is vooral te danken aan een betere registratie, verklaart het ADRZ. Het ziekenhuis heeft in 2015 en in de jaren ervoor niet goed genoeg geregistreerd. Dat leidde tot een te hoog cijfer dat niet in lijn is met de werkelijkheid, aldus het ADRZ. De cijfers tot en met het derde kwartaal 2017 zien er nog beter uit, stelt het ziekenhuis. Naar verwachting eindigt 2017 onder de 100.