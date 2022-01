Zeeuwse ziekenhuizen pakken de draad weer op

Operatiekamerpersoneel dat ingezet werd bij de zorg voor coronapatiënten kan nu de werkzaamheden in de ok's weer oppakken, meldt Adrz. ,,Vanaf aanstaande maandag gaan we met een extra operatiekamer in Goes draaien en de week daarna ook weer in Vlissingen. We kunnen naar verwachting de komende weken meer operaties uitvoeren. We kijken daarbij naar urgentie en naar patiënten die het langst op de wachtlijst staan. Ook maken we deze en volgende week ruimte voor kno-operaties van kinderen”, laat een woordvoerster Yvonne van der Weele van Adrz weten.